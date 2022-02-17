Жители Приморья помогли выявить нарушения в угольном порту

Руководство угольного терминала в Приморском крае обвинили в нарушениях природоохранного законодательства. Причиной прокурорской проверки стало коллективное обращение жителей соседнего поселка Дунай.

Проверка показала, что ООО «Порт Вера»не обеспечило в полном объеме установку подпорных стенок и пылеветрозащитных экранов, не контролировало высоту штабеля угля, а также не укрыло конвейерную ленту защитными кожухами. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, стоянка специальной техники размещалась на участке земли в водоохранной зоне бухты Подъяпольского, не имеющем твердого водонепроницаемого покрытия. Территория и лед в зоне влияния предприятия покрыты остатками груза, мелкодисперсной угольной пылью, что может повлечь загрязнение водного объекта. Отходы производства и потребления размещались вне специально оборудованной площадки, отметили в прокуратуре.

Находкинский транспортный прокурор внес представление руководителю ООО «Порт Вера», в отношении стивидорной компании и его должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях в области охраны природы.

Поселок Дунай расположен на побережье Уссурийского залива в местах, где активно ведется прибрежное рыболовство и работают марифермы. По информации правительства Приморского края, угледобывающая компания «Коулстар» подготовила декларацию о намерениях инвестировать почти 60 млрд рублей в строительство еще одного порта мощностью 35 млн тонн в Дунае.

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