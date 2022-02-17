Производство консервов на Ставрополье запустят в индустриальном парке

Возможности индустриального парка «Ставрополь» планируется задействовать для создания производства рыбных консервов. Предприятие будет выпускать 2,88 млн банок в год.

В региональном индустриальном парке «Ставрополь» появятся новые резиденты, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства экономического развития Ставропольского края.

Один из проектов предусматривает строительство завода по производству рыбных консервов томатной и масляной групп: килька в томате, толстолобик, шпроты в объеме 2,88 млн банок в год.

Размер предполагаемых инвестиций составляет более 50 млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 25 высокооплачиваемых рабочих мест. Также планируются налоговые поступления в консолидированный бюджет края порядка 26,5 млн. рублей за 2022 – 2031 гг.

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