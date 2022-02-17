Аляска предложила «рыбные» санкции для России

Сенат Соединенных Штатов рассмотрит законопроект по запрету импорта рыбо- и морепродукции из РФ. Документ внесли представители Аляски Дэн Салливан и Лайза Мурковски как ответ на российское эмбарго.

По информации сайта Конгресса США, сейчас законопроект находится на стадии обсуждения в Комитете по финансам. Если закон примут, будет запрещен ввоз в США рыбы и морепродуктов российского происхождения и продукции из них. Условием для отмены этой меры станет снятие российского эмбарго на импорт американских рыбы и морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

Сенаторы считают, что предлагаемый запрет уравняет положение рыбаков двух стран и ответит на российские продовольственные санкции для США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии.

До введения эмбарго в 2014 г. РФ была важным экспортным рынком для американских рыбопромышленников. Сейчас, указывают разработчики, рыба и морепродукты российского происхождения продолжают поступать в Соединенные Штаты без ограничений. По данным федерального правительства, стоимость ввозимой в США рыбопродукции из РФ с 2013 по 2020 гг. выросла на 173%, говорится в документе.

Поддерживают инициативу сенаторов и американские рыбаки. Так, по мнению президента Тихоокеанской ассоциации переработчиков морепродуктов Криса Барроуза, российское эмбарго несправедливо лишило бизнес Аляски доступа на ключевые рыбные рынки, отмечает издание Fishermen’s News.

Комментируя внесение законопроекта, Лайза Мурковски подчеркнула: он особенно важен в связи с подготовкой Конгрессом США пакета санкций для сдерживания России от вторжения на Украину. Необходимо использовать все возможности, чтобы повлиять на все сектора экономики РФ, заявила сенатор.

Дэн Салливан обратил внимание, что беспрепятственный доступ российских рыбы и морепродуктов на американский рынок при отсутствии обратной возможности несправедлив и вредит рыбакам США.

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