Два водохранилища Подмосковья станут ООПТ

На западе Московской области планируют создать природный парк, включающий акватории Верхнерузского и Можайского водохранилищ. Там обитает около 30 видов рыб.

Площадь природного парка «Верхнерузско-Москворецкий» составит 91,8 тыс. га, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минэкологии. ООПТ уже включена в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Московской области. Кроме того, завершена разработка проекта положения о парке.

«В ходе обследования подтвердились прогнозы о беспрецедентном видовом разнообразии в границах проектируемой ООПТ, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Зафиксировано 259 видов позвоночных животных, а с учетом фондовых данных их число может достигать 280 видов, в том числе 72 внесенных в Красные книги России и Московской области».

Биологи также отмечают рыбные богатства водоемов будущего природного парка: здесь обитает около 30 видов рыб, это почти 85% всей ихтиофауны Подмосковья.

В природном парке предполагается создать шесть функциональных зон: строгих, умеренных и мягких ограничений природопользования, а также зоны охраны объектов культурного наследия, рекреационно-туристскую и административно-хозяйственную зоны.

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