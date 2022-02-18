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Гражданин рыбачил с моторной лодки в темное время суток. Кадр из оперативной съемки полиции

Тугун подпортил биографию любителю нелегальной рыбалки

В Красноярском крае впервые вынесен обвинительный приговор за незаконный промысел тугуна. Браконьер попался осенью с 503 особями ценной рыбы в лодке.

Сотрудники полиции и рыбоохраны задержали фигуранта в сентябре 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина с помощью невода вел промысел без разрешительных документов. В его моторке обнаружили 503 особи тугуна, ущерб водным биоресурсам превысил 125 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

«На сегодняшний день это первое и единственное уголовное дело с обвинительным приговором по факту незаконного вылова тугуна на территории Красноярского края», — подчеркнули в пресс-службе.

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Fishnews

  • Гражданин рыбачил с моторной лодки в темное время суток. Кадр из оперативной съемки полиции
  • У фигуранта обнаружили 503 особи тугуна. Кадр из оперативной съемки полиции
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