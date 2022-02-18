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В Республике Саха (Якутия) проведут исследования для оценки состояния рыбных запасов и перспектив товарной аквакультуры. Фото пресс-службы регионального правительства

Якутия хочет больше узнать о своих рыбных ресурсах

В Республике Саха (Якутия) проведут исследования для оценки состояния рыбных запасов и перспектив товарной аквакультуры. С помощью этих работ планируется увеличить объемы вылова и выращивания рыбы.

Вопросы развития рыбохозяйственного комплекса рассмотрели премьер республики Андрей Тарасенко, представители профильных федеральных и региональных ведомств и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«При правильной работе можно расширить перечень объектов лова и рассчитывать на увеличение объемов, выделяемых республике для промышленного освоения. Но сдерживающим фактором является недостаток ресурсных исследований рек, в частности Колымы, озер и тем более морей — Восточно-Сибирского и Лаптевых. Нет полного понимания динамики рыбных ресурсов в республике», — отметил премьер.

Он поручил минэкологии региона возобновить исследования ресурсной базы для расширения промышленного рыболовства. В ближайшее время вопросы исследований ВНИРО и строительства рыбоводных мощностей планируется рассмотреть на межведомственной рабочей группе правительства Якутии и Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, якутским промысловым хозяйствам предоставляется субсидия: чир, омуль, муксун — 20 рублей за килограмм рыбы, сданной заготовителям, ряпушка, сиг, пелядь — 30 рублей за килограмм.

Отмечено, что эти средства частично покрывают затраты на основные нужды хозяйств. Республика также возмещает часть расходов на корма, биодобавки, оборудование. В 2022 г. на развитие рыбохозяйственного комплекса в госбюджете региона предусмотрено порядка 59 млн рублей.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что необходимо наладить связь между рыбаками и заготовителями. «У Якутии должна быть вся цепочка – от воспроизводства до сбыта продукции. Пока же для самих жителей республики нет того ассортимента рыбной продукции по доступным ценам», — обратил внимание премьер.

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