АСРФ сертифицировала промысел минтая в Охотском море

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота подтвердила соответствие промысла минтая в трех основных подзонах Охотского моря стандарту Морского попечительского совета (MSC).

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота(АСРФ) успешно завершила оценку тралового промысла минтая в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах Охотского моря на соответствие стандарту устойчивого рыболовства Морского попечительского совета (MSC).

MSC-сертификат, выданный международным независимым аудитором LRQA, начал действовать с 15 февраля и рассчитан на пять лет. Он подтверждает, что промысел всех компаний-участниц АСРФ отвечает требованиям MSC к состоянию рыбных запасов, степени воздействия на окружающую среду и эффективности управления рыболовством.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, созданная в 2016 г., на сегодняшний день объединяет 29 предприятий, которые входят в крупные группы — Русская рыбопромышленная компания (РРПК), «Норебо» и «Русский краб». На долю этих игроков приходится 22% общероссийского вылова водных биоресурсов и около 1,2% глобального вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ. Ранее компании, входящие в РРПК, вели MSC-сертифицированный промысел в составе Ассоциации добытчиков минтая.

По словам гендиректора РРПК Ольги Наумовой, инвестиции, которые компания направляет в обновление флота, позволят существенно нарастить выпуск MSC-сертифицированной продукции глубокой переработки, изготавливаемой непосредственно в море. «В частности, РРПК продолжает планомерно увеличивать поставки филе и фарша минтая в Европу: объем контрактов в этом направлении в прошлом году вырос с 12 до почти 20 тыс. тонн. В 2022 г. мы планируем нарастить этот показатель до 25 тыс. тонн», — отметила руководитель группы компаний.

АСРФ продолжает сертификацию промыслов и в других районах российского рыболовства.

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