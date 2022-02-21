На Сахалине и Курилах пока прогнозируют вылов около 86 тыс. тонн лососей

По предварительным данным отраслевой науки, в 2022 г. в Сахалинской области рыбаки смогут добыть порядка 86,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Если путина пойдет по оптимистичному сценарию, рекомендованный вылов может быть увеличен примерно на 27 тыс. тонн.

Основные подходы к формированию стратегии на предстоящую лососевую путину обсудили на совещании в Южно-Сахалинске. Во встрече участвовало руководство ВНИРО и его дальневосточных филиалов, члены областного правительства, сотрудники пограничного управления ФСБ, теруправления Росрыболовства, филиала ФГБУ «Главрыбвод», представители КМНС, отраслевых ассоциаций.

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области на 2022 г. предварительно определен на уровне 86,74 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Наибольшие объемы приходятся на горбушу — 48,4 тыс. тонн, прогноз по кете — 36,4 тыс. тонн, нерке — 1,5 тыс. тонн, кижучу — 0,45 тыс. тонн, симе — 0,013 тыс. тонн. В случае развития путины по оптимистичному сценарию, прогнозируемый вылов тихоокеанских лососей может быть увеличен еще примерно на 27 тыс. тонн за счет горбуши Восточного Сахалина и Южных Курил.

По итогам совещания Сахалинскому филиалу ВНИРО (СахНИРО) поручено отработать все поступившие вопросы.

Итоговое обсуждение состоится в конце марта на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

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