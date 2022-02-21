Испания скорбит по погибшим рыбакам

Завершены поиски моряков с испанского траулера Villa de Pitanxo, затонувшего у берегов Канады. Девять членов экипажа погибли, еще 12 считаются пропавшими без вести. Это самая большая трагедия на рыбацком флоте королевства почти за четыре десятка лет.

Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 февраля в 450 км от Ньюфаундленда, сообщает корреспондент Fishnews. Villa de Pitanxo затонула во время добычи черного палтуса.

В момент катастрофы на борту 50-метрового судна находилось 24 члена экипажа. Это 16 граждан Испании, пятеро граждан Перу и трое — Ганы, пишет Канадская телерадиовещательная корпорация (Canadian Broadcasting Corporation, CBC). По ее информации, троих моряков, включая капитана, подобрали канадские спасатели, еще девять человек найдены мертвыми.

С учетом температуры воды в зоне поиска, надежды обнаружить выживших уже нет. В спасательной операции приняли участие самолет, два вертолета, испанские и португальские рыболовные суда, а также канадское судно и фрегат ВМФ, базирующийся в Галифаксе.

Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас назвал затопление траулера худшей трагедией для рыболовного флота страны за последние 38 лет, передает новостное агентство Merco Press. По словам Луиса Планаса и ряда других чиновников, судно было современным и спроектированным для работы в суровых погодных условиях канадского прибрежья, а экипаж состоял из опытных специалистов.

Парламент Испании почтил память рыбаков минутой молчания, а в Галисии, к одному из портов которой была приписана Villa de Pitanxo, был объявлен трехдневный траур.

Пока не известно, что именно привело к крушению. Основная версия — траулер вел промысел палтуса в разгар шторма с открытыми трюмами, поэтому кормовая волна высотой несколько метров затопила судно в считанные минуты, отмечает Merco Press. Выжили лишь моряки, находившиеся в тот момент на мостике — их подобрали со спасательного плота.

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