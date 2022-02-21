Россия вывела два украинских региона из-под продовольственных санкций

Запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия теперь не применяется к товарам из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Соответствующее исключение утверждено постановлением правительства России от 17 февраля 2022 г. № 201, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрено, что происхождение товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждается сертификатами, выдаваемыми местными уполномоченными органами (организациями).

Определен список автомобильных пунктов пропуска, через которые будут осуществляться экспорт и импорт — без количественных ограничений. Это АПП «Донецк», «Новошахтинск», «Гуково», «Весело-Вознесенка», «Матвеев Курнан», «Куйбышево».

Напомним, продовольственное эмбарго было введено в 2014 г. в ответ на ограничения западных стран в отношении России. Запрещен ввоз определенных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда государств, включая Украину. Список таких товаров утвержден постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778, в перечень попали рыба, морепродукты и продукция из них.

В апреле 2014 г. в пределах Донецкой и Луганской областей на территории Украины были провозглашены Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР).

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