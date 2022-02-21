Аквафермеров зовут на реки Кубани

Четырнадцать рыбоводных участков на реках Краснодарского края выставлены на аукцион. Все РВУ предназначены для пастбищной аквакультуры, заявки принимаются до 21 марта.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 6 га 117 га расположены на территории Кавказского, Тбилисского, Курганинского, Белоглинского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Брюховецкого, Ленинградского и Гулькевичского районов.

Стартовые цены лотов — от 4,8 тыс. до 93,9 тыс. рублей. Торги предполагается провести 28 марта в Ростове-на-Дону.

Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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