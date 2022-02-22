«Краскино» отдохнет 23 февраля и 8 марта

В Приморском крае в День защитника Отечества и Международный женский день не будут работать два автомобильных пункта пропуска на границе с КНР. Это МАПП «Краскино» (на китайской стороне — «Хуньчунь») и АПП «Турий Рог» («Мишань»).

Погранпереходы «Пограничный» («Суйфэньхэ») и «Полтавка» («Дунин») 23 февраля и 8 марта будут функционировать в штатном режиме, сообщили Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

Участникам ВЭД рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута пересечения государственной границы. Напомним, через «Краскино» в Китай активно поставляется живой краб.

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