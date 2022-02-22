Китай намерен производить больше рыбопродукции

КНР анонсировала план развития рыбного хозяйства на 15-ю пятилетку (2025 – 2030 гг.). По данным СМИ, объемы выпускаемой рыбной продукции должны превышать производство свинины — основного источника животного белка для населения страны.

Дорожная карта развития китайской экономики на 15-ю пятилетку находится в разработке, однако в прессу попала информация о задаче нарастить производство рыбопродукции, отмечает портал SeafoodSource.

Между тем Госсовет КНР (который часто называют кабинетом министров) анонсировал планы довести производство продукции рыбной отрасли в стране до 69 млн в год уже к 2025 г. (производство свинины должно достичь 55 млн тонн), сообщает корреспондент Fishnews.

Опубликованный 11 февраля циркуляр Госсовета призывает к увеличению инвестиций в зарубежные рыбопромысловые порты и перерабатывающие центры, которые строятся китайскими компаниями в Западной Африке, Латинской Америке и Океании. Документ предполагает разработку и соблюдение более строгих экологических мер для аквакультуры Китая, пишет SeafoodSource.

Также планируется развивать в прибрежных регионах КНР совместное выращивание риса и рыбы, экологическое рыболовство и морскую аквакультуру, в том числе марикультуру в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews