Минтаевая путина возвращается к допандемийному уровню

Российские рыбаки сохраняют высокие темпы промысла минтая на Дальнем Востоке. Суммарный вылов уже превысил 408 тыс. тонн — на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 22 февраля общий вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 408,5 тыс. тонн, что на 26% выше уровня прошлого года. Промысел продолжается во всех подзонах Охотского моря, где добыто уже 362,1 тыс. тонн, в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской — 290 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской — 71,3 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, постепенно растут и уловы тихоокеанской сельди — 61,3 тыс. тонн, освоение ведется преимущественно в Северо-Охотоморской подзоне. Вылов трески — 23,4 тыс. тонн — пока не дотягивает до уровня прошлого года.

На промысле минтая в Охотском море на минувшей неделе было задействовано 89 судов, на добыче сельди — четыре, треску облавливало 14 единиц флота. Безопасность экспедиции обеспечивает спасатель «Справедливый». Мониторинг промысла минтая и сельди ведут наблюдатели Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии — 14 от Тихоокеанского филиала и трое — от Камчатского.

По информации Росрыболовства, загрузка холодильников в портах Приморского края выросла незначительно — до 62%. Стоимость доставки рыбной продукции по железной дороге из Владивостока в центральные регионы страны не изменилась и составляет 17–19 рублей за килограмм. За прошедшую неделю железнодорожным транспортом отправлено почти 16,5 тыс. тонн.

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