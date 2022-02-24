Попытка заработать на «краснокнижной» рыбе завершилась приговором

В Хабаровском крае осужден житель поселка Нижнее Пронге за скупку калуги для перепродажи. В сарае у мужчины правоохранители нашли 80 туш «краснокнижной» рыбы.

Приговор вынес Николаевский-на-Амуре городской суд. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами Российской Федерации).

Туши калуги нарушитель купил в декабре 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы. Наказание назначено условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews