Водоросли оказались полезным «блюдом» для сельхозкультур

Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО работают над программой использования морского растительного сырья в сельском хозяйстве. Удобрения из водорослей успешно опробовали, в частности, на салате и огурцах.

Морские водоросли являются недоиспользованным видом сырья, считают специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Рекомендуемая ежегодная добыча этого ресурса на Дальнем Востоке оценивается в 150 тыс. тонн. В основном это ламинария ламинария — до 80%, еще несколько процентов приходится на алярию, костарию, анфельцию и зостеру. Десятки видов водорослей и морских трав не добываются, подчеркивают в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Сейчас сотрудники ТИНРО реализуют первый этап программы по использованию морского растительного сырья в сельском хозяйстве.

«Дальневосточные красные водоросли особенно богаты белком, бурые — йодом. Фукусовые водоросли отличаются повышенным содержанием полифенолов, а морские травы имеют самую высокую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот. Это значит, что водоросли, по сравнению со многими луговыми травами, имеют более высокое содержание полезных веществ, необходимых для животных», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Работы в этом направлении провели на Сахалине сотрудники Сахалинского НИИ сельского хозяйства. Муку из ламинарии (сахарины японской) использовали для кормления цыплят в течение 45 дней. Результаты полностью подтвердили предположения ученых. Показатели роста цыплят увеличились более, чем на 30%, а экономия кормовых затрат составила более 17%, отметили в ТИНРО.

Еще одно важное направление — использование водорослей в качестве удобрений. Последние исследования показали стимулирующее действие экстрактов дальневосточных бурых водорослей на развитие семян пшеницы, гречихи и сои, обратили внимание в филиале. Также планируется, что удобрения из морского растительного сырья могут стать экологически чистой альтернативой традиционным органическим и минеральным удобрениям.

Водоросли для применения в сельском хозяйстве не обязательно добывать, подчеркнули в ТИНРО. Можно использовать штормовые выбросы, сбор которых не лимитируется, а заготовка не требует высоких затрат. Тихоокеанский филиал ВНИРО совместно с Приморской государственной сельскохозяйственной академией провели испытания опытных партий таких удобрений.

Эксперимент доказал положительное влияние на интенсивность роста растений в условиях защищенного грунта. В выращенных образцах салата ученые зафиксировали увеличение содержания минеральных веществ и йода, который до этого в растении не отмечался. Такой продукт можно отнести к специальному питанию: в 100 г салата содержится суточная норма йода. Высокую эффективность удобрения из морского растительного сырья продемонстрировало также увеличение роста и урожайности огурцов.

«Для сельхозкультур водоросли являются ценным источником органического азота, калия и других элементов. Существенную роль в повышении урожайности, особенно корнеплодов, играет йод, которым особенно богаты ламинариевые водоросли и зола из них», — рассказала заведующая лабораторией безопасности и качества морского растительного сырья Наталья Аминина.

Исследования возможностей применения водорослей в сельском хозяйстве будут продолжены в 2022-2023 гг.

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