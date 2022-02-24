Рыбопромышленникам предлагают участки в Западной Сибири

В Алтайском крае объявлен конкурс на 25 участков для промышленного рыболовства на озерах и в русле реки Оби. Заявки принимаются до 23 марта — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство природных ресурсов и экологии региона, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, семь участков расположены в русле Оби и пойменных водоемах по ее правому берегу в административных границах Павловского, Тальменского и Калманского районов. Остальные РЛУ — площадью от 50 до 3500 га — находятся на озерах в Завьяловском, Тюменцевском, Шипуновском, Алейском, Егорьевском, Хабарском и Мамонтовском районах.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 200 рублей до 35,6 тыс. рублей. Три других критерия — средневзвешенные показатели освоения квот, производства рыбной продукции на береговых объектах, численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Победителям предложат заключить договоры на 15 лет.

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