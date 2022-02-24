О «большой чистке» на Волге рассказал Главрыбвод

Главрыбвод подвел итоги года по рыбохозяйственной мелиорации Волги — расчистке водных объектов, выкашивании растительности, создании искусственных нерестилищ, спасении молоди. Существенная часть работ выполнена в рамках нацпроекта «Экология».

Подведомственное учреждение Росрыболовства ФГБУ «Главрыбвод» занимается мелиорацией преимущественно на юге России, на устьевых участках рек Волга и Кубань.

За год была проведена расчистка проток, устьев и русел рек, водопроводящих и сбросных каналов, каналов-рыбоходов от заиливания, наносов песка с помощью земснаряда, экскаватора, бульдозера и скрепера в общем объеме более 3,7 млн куб. м извлекаемого грунта. В том числе в рамках национального проекта «Экология» выкопано более 3,1 млн кубометров, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Тракторами и ручными инструментами расчищены протоки, устья и русла рек от древесных завалов, кустарниковых зарослей на общей площади более 217 га, а также на участках русел водопроводящих и сбросных каналов общей протяженностью 22 км.

Проведена очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, брошенных сетей и орудий лова на общей площади более 8,4 млн кв. м.

Уничтожена водная растительность на общей площади более 9,4 тыс. га (в том числе в рамках нацпроекта «Экология» — 4,02 тыс. га).

Кроме того, обустроено более 68 тыс. искусственных нерестилищ. Велось спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов прокопкой каналов и водоспусков, а также с помощью мелкоячеистых сетей. Такие работы выполнены на участках общей площадью более 25 га.

«В рамках реализации национального проекта «Экология» восстанавливают проходы к местам нереста рыб в дельте Волги, поддерживаются глубины на уникальных каналах-рыбоходах, расположенных в морской акватории и на суше», — отметили в Главрыбводе.

Основные работы по проекту выполняет Каспийский филиал учреждения: его специалисты обслуживают более 2,65 тыс. км каналов 23-х нерестовых массивов в восточной части дельты Волги. Это составляет 56% от всех нерестилищ дельты реки.

В 2021 году выкошено более 4 тыс. га (100%) жесткой водной растительности, расчищены русла проток-рыбоходов от заиливания, наносов песка и грунта (более 161 км, 1,07 млн куб. м (100%), привели цифры в Главрыбводе.

Одновременно в рамках нацпроекта силами подрядных организаций филиал приступил к расчистке нескольких каналов-рыбоходов в Астраханской области. В 2021 г. завершена расчистка Гандуринского и впадающих в него Никитинского и Горного каналов-рыбоходов Камызякского района — в общей сложности 34,4 км.

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