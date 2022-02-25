Отечественный вылов остается в плюсе

К 23 февраля российские предприятия освоили в общей сложности 674,3 тыс. тонн водных биоресурсов, на 6,7% превысив уровень прошлого года. В частности, на Дальнем Востоке вылов вырос до 539 тыс. тонн (+14%).

Промысел минтая принес 408,5 тыс. тонн, прибавка составила 83,3 тыс. тонн. Трески в Дальневосточном бассейне поймано 23,4 тыс. тонн, сельди — 61,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне общий объем добычи составил 60 тыс. тонн. На промысле трески выловлено 38,5 тыс. тонн, пикши — 13,8 тыс. тонн.

Рыбаки Западного бассейна освоили 12 тыс. тонн. Из них 8 тыс. тонн составляет шпрот, 3,5 тыс. тонн — балтийская сельдь.

Общий объем добычи в Азово-Черноморском бассейне составил 7,4 тыс. тонн. На промысле хамсы наловили 6,7 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне поймали 10,4 тыс. тонн водных биоресурсов, в основном это килька (9,7 тыс. тонн).

В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот освоил 44,04 тыс. тонн ВБР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews