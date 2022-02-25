Якутия разыграет участки под промысел

В Республике Саха (Якутия) объявили конкурс на 36 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 28 марта — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. Согласно конкурсной документации, участки расположены на реках, озерах и Вилюйском водохранилище в границах Верхнеколымского, Аллаиховского, Жиганского, Верхневилюйского, Оймяконского, Мирнинского, Усть-Янского, Усть-Майского, Булунского, Кобяйского, Оленекского и Таттинского районов.

Площадь предлагаемых акваторий — от 5,4 до 2074 га. Перечни промысловых объектов на участках варьируются, в общем списк: чир, сиг, пелядь, щука, налим, ряпушка, карась, гольян, арктический голец, хариус, ленок, окунь, плотва, налим, елец, ерш, тугун, муксун, таймень, нельма, осетр. Участки предоставляются на 20 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за РЛУ. Стартовые цены лотов — от 20 рублей до 6,6 тыс. рублей. Три других критерия — средневзвешенные показатели освоения квот, производства рыбной продукции на береговых объектах, численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

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