Волго-Каспийским теруправлением будет руководить Олег Малкин

Руководителем Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства назначен Олег Малкин. Ранее он временно исполнял обязанности главы этого ТУ.

Олег Малкин утвержден на должность приказом Минсельхоза РФ от 21 февраля 2022 г. № 12, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Олег Николаевич Малкин родился в 1970 г. а городе Баку Азербайджанской ССР. Закончил Каспийское Краснознаменное высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова и Военно-морскую академию Адмирала Флота Советского Союза имени Н.Г. Кузнецова. С 1988 по 2010 гг. служил в Вооруженных силах. Работал во ФГУП «Росморпорт», в 2021-2022 гг. временно исполнял обязанности Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства.

Это теруправление осуществляет контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Республике Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.

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