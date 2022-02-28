Зауралье начало год с хорошими уловами

В Курганской области за январь вылов рыбы и аквакультурные «урожаи» составили в общей сложности 164,622 тонны — на 300 кг выше уровня прошлого года. Основной объем пришелся на карася — 133,5 тонны.

Итоги за первый месяц подвели в региональном отделе госконтроля Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, промысел на реках принес 1,594 тонны, на озерах — 156,391 тонны, товарное рыбоводство обеспечило еще 6,637 тонны.

Отмечено, что сейчас предприятия ведут подледный лов, обеспечивая свежей рыбой население региона. Основная рыбодобывающая компания «Курганрыбхоз» освоила 112,843 тонны. Юрлицам и ИП выдано 142 разрешения на промысел.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews