Дербент сделают более экологичным для Каспия

Из резервного фонда правительства выделят более 55,2 млн рублей на завершение строительства очистных сооружений в дагестанском Дербенте. Ожидается, что это улучшит экологическую обстановку в Каспийском море.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Благодаря субсидии планируется уже в текущем году завершить строительство очистных канализационных сооружений мощностью 25 тыс. кубометров в сутки, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Отмечено, что введение в строй новых очистных сооружений сократит объем загрязненных стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшит экологическую ситуацию в регионе.

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