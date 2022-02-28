Резидентов обяжут продавать 80% валюты

Министерство финансов объявило о намерении обязать резидентов РФ продавать 80% валютной выручки. Предполагается, что новая норма распространится на все внешнеторговые договоры.

Предполагается, что решение будет введено с 28 февраля и начнет действовать в тот же день, сообщили Fishnews в пресс-службе Минфина. Основанием станут предложения Министерства финансов и Банка России.

Новая норма будет распространяться на резидентов — участников внешнеэкономической деятельности. Их обяжут продавать иностранную валюту в размере 80% выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

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