Процесс MSC-оценки новых промыслов может встать на паузу

Морской попечительский совет предупредил о возможных проблемах с сохранением MSC-сертификатов у российских промыслов, поскольку из-за санкций компании-оценщики не смогут проводить плановые аудиты и другие контрольные мероприятия.

Заявление о позиции Морского попечительского совета (MSC) в связи с ситуацией на Украине появилось на официальном сайте организации 10 марта. Генеральный директор MSC Руперт Хоус подчеркнул, что деятельность MSC направлена на прекращение перелова рыбы и достижение этой глобальной цели зависит от международного сотрудничества с участием рыбаков, бизнеса, негосударственных организаций и правительств.

«Вместе с тем воздействие экономических санкций, наложенных на российскую экономику, и вероятность введения дальнейших и более масштабных санкций могут привести к потере MSC-сертификатов для российских рыбных промыслов, поскольку независимые органы по сертификации лишены возможности проводить необходимые аудиты, проверки и наблюдения», — заявил Руперт Хоус.

Он также предупредил, что всё большее число торговых сетей и оптовиков объявляют о планах сократить или прекратить поставки морепродуктов из России. Со своей стороны MSC продолжит поддержку рыбаков и других участников цепей поставок морепродуктов.

«Одна из главных целей MSC – это сохранение экосистем и биоресурсов океана. Морской попечительский совет не планирует прекращать работу в России и с российскими промыслами», — рассказала Fishnews руководитель MSC в России Анисья Шепелева.

По ее словам, действующие MSC-сертификаты российских рыбопромышленников остаются в силе, однако, согласно решению ASI (Assurance Services International — организация, которая определяет порядок работы органов по сертификации в разных странах), оценка промыслов либо компаний, которые находятся в процессе сертификации, может быть приостановлена.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews