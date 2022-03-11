Карелия готовит замену зарубежным кормам для аквакультуры

Предприниматель из Кондопожского района Карелии намерен построить завод по производству кормов для аквакультуры мощностью 50 тыс. тонн в год. Предполагается тем самым снизить зависимость региона от импорта.

Площадка для возведения завода расположена в поселке Березовка. Проект находится в разработке, часть оборудования уже установлена, сообщили Fishnews в пресс-службе главы республики. По словам Артура Парфенчикова, Россия столкнулась с приостановкой поставки комбикормов: в основном эта продукция поступала из Дании, Финляндии и Норвегии. Власти ищут выход из сложившейся ситуации.

Как рассказал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов, в последние два года регион активно сотрудничал с предприятиями Белоруссии: в ближайшее время делегация форелеводов проведет с ними переговоры. Часть комбикормов закупали у производства из Белгородской области, а также у предприятия в самой республике. Тем не менее регион продолжит искать дополнительные решения по поставке комбикормов, в том числе за счет собственного производства.

Предприниматель, планирующий возведение завода, выращивает рыбу на четырех участках, расположенных в Кондопожской губе Онежского озера. О также планирует построить селекционный центр по выращиванию мальков с использованием технологии замкнутого водоснабжения на территории бывшей Сунской птицефабрики в Янишполе. Сейчас там ведутся подготовительные работы.

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