В Магадане хотят реконструировать рыбный порт

Власти Магаданской области планируют модернизировать территорию рыбного порта в региональной столице и создать там индустриальный парк. Договор о намерении инвестировать в объект заключила областная корпорация развития.

Стоимость договора —17,2 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно техническому заданию, подрядчику (АО «ГТ Морстрой») предстоит разработать основные проектные решения.

В частности, определить проектный грузооборот по объемам и номенклатуре грузов (в том числе из водных биоресурсов), сделать прогноз развития грузопотоков и рассчитать возможности использования порта для хранения и перевалки. Нужно подготовить предложения по созданию рыбохозяйственного кластера, определить оптимальный вариант планово-компоновочного решения и выполнить районирование территории.

Основным назначением порта станет комплексное обслуживание судов рыбопромыслового и транспортного флота; грузовая обработка, хранение, переработка и реализация рыбной продукции; техническое обслуживание и мелкий судоремонт, обеспечение клиентов информационными, экспедиторскими, таможенными, агентскими и другими услугами. Общее предполагаемое количество судозаходов — более 100-150 в год.

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