Проектам под инвестквоты добавят времени

К предельным срокам реализации проектов под инвестиционные квоты вылова предлагается добавить два года — такой проект постановления представил Минсельхоз.

Проект изменений в правовые акты правительства по инвестиционным квотам опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предельные сроки реализации проектов для получения инвестиционных квот добычи планируется увеличить на два года. Решение предлагается распространить как на суда, так и на заводы. При этом в пояснительной записке необходимость изменения объясняется именно важностью снижения рисков для реализации проектов по строительству флота в условиях внешних санкций.

Проект предполагает автоматическую пролонгацию уже заключенных договоров на инвестквоты на двухлетний срок на тех же условиях, какие были предусмотрены ранее. Также предлагается перенос на два года сроков выполнения этапов работ, указанных в графиках, которые должны соблюдать инвесторы, отмечено в пояснительной записке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews