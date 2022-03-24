Рыбаки выбрали лимиты по ангулятусу и плотве

Минсельхоз закрыл промысел краба-стригуна ангулятуса в Беринговом море до конца года. Аналогичные ограничения введены на вылов плотвы в Астраханской области. Приказ вступит в силу с 3 апреля.

Приказ Минсельхоза от 11 марта 2022 г. № 138 вводит ограничения на вылов краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне в режиме промышленного рыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, запрет будет действовать до 31 декабря 2022 г. По данным открытых источников, к середине марта вылов ангулятуса составил 156,3 тонны при рекомендованном объеме 144,7 тонны.

Кроме того, до конца года прекращен промысел плотвы в Волге и ее водотоках. Ограничения распространяются на Икрянинский, Камызякский, Володарский, Лиманский, Красноярский, Наримановский и Приволжский районы Астраханской области.

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