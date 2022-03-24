Вылов минтая приблизился к 700 тыс. тонн

Российские рыбаки успешно продолжают минтаевую путину на Дальнем Востоке — освоено почти 693 тыс. тонн (+10% к уровню прошлого года). Также заметно улучшилась ситуация на промысле тихоокеанской сельди.

В Охотском море добыто 626 тыс. тонн минтая, это на 10% больше показателя за отчетный период 2021 г. В основном суда работали в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. Флот при необходимости переходил на поисковый режим работы, благодаря чему промысловые районы увеличились по площади, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах суммарный вылов минтая составил 440 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне — 184,7 тыс. тонн (+15%).

Объем освоения сельди превысил уровень прошлого года на 7% и достиг 94,5 тыс. тонн. Трески поймали 37,6 тыс. тонн, ожидается, что ее уловы вырастут по мере увеличения количества судов на промысле.

Добычу минтая в Охотском море ведут 100 судов, 10 судов работают на сельди, семь — на треске.

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