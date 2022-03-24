Российские порты оперативно закроют для недружественных стран

Правительство утвердило механизм ускоренного введения ограничений на заходы иностранных судов в российские порты. Это ответная мера в отношении государств, которые закрыли свои порты для флота РФ.

Соответствующие постановление правительства — от 21 марта № 418 — опубликовано на Официальном портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документу, решение о недопуске зарубежных судов в порты РФ будет принимать правительство. Основанием для этого станет информация МИД об ограничении в отношении российского флота со стороны иностранного государства, направленная в Минтранс.

Министерство транспорта в срок не более пяти дней должно будет подготовить проект соответствующего распоряжения и согласовать его с МИД, Минобороны и ФСБ. Запрет может быть отменен в случае снятия иностранным государством своих ограничений.

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