«Русский краб» примет лучших студентов на плавпрактику

Группа компаний «Русский краб» приступила к программе подготовки молодых кадров. Отбор на плавательную практику проходят курсанты МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и студенты Дальрыбвтуза.

По результатам отбора в море на судах компании выйдут 10 лучших кандидатов, обучающихся по специальностям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», «Промышленное рыболовство», сообщили Fishnews в пресс-службе «Русского краба».

Практика продлится несколько месяцев. За это время будущие специалисты пройдут ходовые вахты в качестве рулевых матросов, изучат механизмы и устройства, будут выполнять общесудовые работы, а также примут участие в учениях по борьбе за живучесть судна.

«Сейчас составляются графики посадки на рейсы. По итогам практики будет принято решение о развитии сотрудничества с учащимися вузов. Наиболее перспективные ребята после завершения обучения смогут трудоустроиться в компанию», — рассказала директор по управлению персоналом ГК «Русский краб» Наталья Савченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews