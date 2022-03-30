Наука предоставила возможность оценить перспективы рыбалки на Дальнем Востоке

Дальневосточные филиалы ВНИРО опубликовали для общественных обсуждений материалы общего допустимого улова на 2023 г. Окончательные цифры будут утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

Продолжается подготовка к промысловому сезону 2023 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, филиалы ВНИРО на Дальнем Востоке в рамках общественных обсуждений разместили на своих сайтах материалы, обосновывающие общий допустимый улов на предстоящий год:

- Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО): http://tinro.vniro.ru/ru/ob-slush,

- Хабаровский филиал ВНИРО (ХабаровскНИРО): http://khabarovsk.vniro.ru/ru/ob-slush,

- Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО): http://kamniro.vniro.ru/presscenter/news1/uvedomlenie,

- Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО): http://www.sakhniro.vniro.ru/page/Obchestv/,

- Магаданский филиал ВНИРО (МагаданНИРО): http://magadan.vniro.ru/ru/ob-yavleniya/item/194-uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-slushanij

Напомним, что с помощью установления ОДУ регулируется добыча важнейших объектов российского рыболовства - минтая, трески, крабов и т.д. Исходя из общего допустимого улова, устанавливаются квоты не только для промышленности, но и для традиционного промысла КМНС, любительского лова и других видов рыболовства.

Окончательные цифры ОДУ утверждаются приказами Минсельхоза России.

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