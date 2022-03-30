Глава «трепанговой ОПГ» ждет приговора

В Хасанском районе Приморья суд рассмотрит дело об организации незаконной добычи трепанга. По версии следствия, фигурант вовлек в преступную группу четырех человек, которые добыли почти 2 тыс. «морских огурцов».

Обвиняемый — житель Хабаровского края. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 и частью 3 статьи 256 УК РФ (организация незаконной добычи водных ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемой территории, с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, в 2018 г. фигурант создал преступную группу, в которую вовлек четырех жителей Хасанского района Приморья. Затем браконьеры в бухте Экспедиции залива Петра Великого незаконно выловили более 1,9 тыс. особей трепанга, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. Ущерб водным биоресурсам оценили в сумму свыше 300 тыс. рублей.

Добытые гидробионты были своевременно изъяты и отпущены, отметили в надзорном ведомстве.

Организатор группы заключен под стражу, дело передали в суд. Уголовные дела в отношении других участников выделены в отдельное производство, по ним уже вынесены обвинительные приговоры.

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