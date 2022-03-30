Вывоз судов регламентировали специальным порядком

Минтранс утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих. Для таких категорий был установлен особый режим.

Приказом от 24 марта 2022 г. № 99 Минтранс утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы российской территории транспортных средств, их частей и комплектующих, которые попали под действие постановления от 9 марта 2022 г. № 312.

Для получения такого разрешения участнику ВЭД нужно обращаться с заявлением в Минтранс.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень, предусмотренный постановлением правительства, вошли и рыболовные суда.

При этом правительство оговорило случаи, на которые разрешительный порядок не распространяется. Это в том числе транспортные средства международной перевозки; товары, вывозимые с территории РФ для обеспечения деятельности водных судов; товары, вывозимые с территории России в качестве припасов; на запчасти и спецоборудование, временно вывозимые с территории РФ, предназначенные для обработки, защиты грузов, технического обслуживания или эксплуатации транспортных средств международной перевозки.

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