Добытчики краба просят актуализировать регулирование

Одной из мер поддержки бизнеса могла бы стать отмена приказа о минимальных суточных объемах вылова краба на судно, предложили в Ассоциации добытчиков краба. Обращение по этому вопросу объединение направило главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Минимальные объемы вылова крабов на судно утверждены приказом Минсельхоза России от 13 мая 2021 г. № 291. Эти показатели органы Росрыболовства используют для расчета периода, на который оформляется разрешение на промысел.

Мера вводилась еще в 2011 г., чтобы определять сроки для рентабельной работы флота и не допускать ситуаций, когда судно под прикрытием официального разрешения на вылов занимается незаконным промыслом.

Механизм в свое время показал свою эффективность, однако теперь он уже неактуален, отмечено в письме Ассоциации добытчиков краба (АДК) к руководителю Росрыболовства.

Поначалу успешное регулирование стало приводить к затруднениям для предприятий. Подчас состояние ресурсов того или иного вида краба в том или ином районе меняется и требуется скорректировать показатели для расчета промыслового времени. Но внесение поправок в приказ — длительный процесс, в котором задействована не одна федеральная структура, сообщает корреспондент Fishnews.

Когда минимальные суточные объемы больше уловов, которые реально взять на практике, получается, что предприятиям не хватает времени для освоения квот. Ситуацию осложняют дни, когда работать невозможно из-за метеоусловий, технических неполадок.

В связи с этим Ассоциация добытчиков краба предложила отменить приказ. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на предприятия и территориальные управления Росрыболовства, а также исключит финансовые потери компаний из-за неполного освоения квот, убеждены в объединении. «При этом риски незаконного промысла полностью исключены иными действующими мерами контроля на помысле и действующими международными соглашениями Российской Федерации», — говорится в письме.

По поводу отказа от избыточного регулирования АДК также обратилась к сопредседателю рабочей группы по «регуляторной гильотине» в рыболовстве Герману Звереву.

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