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Начальник службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей СМИРНОВ. Фото пресс-службы регионального правительства

Астраханская область ждет туристов, но не браконьеров

Власти Астраханской области в ожидании наплыва туристов вводят беспрецедентные меры по охране водных биоресурсов, заявили в региональном правительстве. Ожидается, что в этом году регион посетят до 3 млн гостей, большинство из которых — рыбаки.

О мерах по соблюдению правил рыболовства и контроле над туристами, приезжающими в Астраханскую область с апреля по середину мая, рассказал начальник региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Сергей Смирнов.

«В этот период будут созданы специальные выездные группы. Также Росрыболовство усилило наше территориальное управление инспекторами с соседних регионов — Волгограда и Саратова в том числе», — цитирует Сергея Смирнова пресс-служба областной администрации.

Рейды будет проводить межведомственные группы, включающие инспекторов Росрыболовства и службы природопользования, сотрудников МВД, пограничного управления ФСБ, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры.

Ежедневно в таких мероприятиях будут участвовать не менее 100 человек. Всего следить за порядком на водоемах и береговой полосе будут более 200 сотрудников разных ведомств, сообщили Fishnews в пресс-службе. Особое внимание обещают уделить нерестилищам и зимовальным ямам, где вылов запрещен.

Власти ожидают, что в 2022 г. турпоток в Астраханскую область составит до 3 млн человек, большая часть традиционно придется на рыбаков. Так, гостиничные комплексы Астраханской области подтвердили, что уже сейчас все номера забронированы до середины мая.

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