На сделки с лицами из санкционного списка введен запрет

Президент подписал указ, предусматривающий запрет на сделки, в том числе внешнеторговые контракты, с юридическими и физическими лицами, которые попадут в санкционный список.

Применение «ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» предусмотрено указом президента от 3 мая 2022 г. № 252.

Вводятся ограничения на работу с лицами, попавшими в санкционный список, сообщает корреспондент Fishnews. Под таковыми понимаются юридические, физические лица и находящиеся под их контролем организации.

Федеральным, региональным властям, иным госорганам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с лицами, находящимися под санкциями.

Запрещается исполнять перед лицами под санкциями обязательства по совершенным сделкам (в том числе по внешнеторговым контрактам).

Под запретом оказались также финансовые операции, выгодоприобретателями которых являются лица под санкциями.

Также предусмотрен запрет на вывоз за пределы РФ продукции и (или) сырья, производство и (или) добыча которых осуществляется в России, в пользу лиц под санкциями и (или) если такие продукция и (или) сырье поставляются лицами под санкциями в пользу иных лиц.

Правительство должно утвердить перечень лиц под санкциями, а также определить дополнительные критерии отнесения сделок к таким, на которые распространяется особый режим. На определение списка отводится 10-дневный срок.

Указ вступил в силу с 3 мая. Разъяснения по вопросам сделок и вывоза уполномочен давать Минфин, по вопросам финансовых операций — Центробанк.

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