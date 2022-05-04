Для страховых взносов дали отсрочку

Правительство продлило на год сроки уплаты страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей в ряде отраслей. В список таких сфер деятельности вошли рыболовство и рыбоводство.

Отсрочка по страховым взносам предусмотрена постановлением правительства РФ от 29 апреля 2022 г. № 776. Сроки уплаты продляются на 12 месяцев по суммам, исчисленным с выплат и других вознаграждений за апрель-июнь 2022 г., а также исчисленным индивидуальным предпринимателям за 2021 г. с суммы дохода выше 300 тыс. рублей, — по одному списку отраслей. И по суммам, исчисленным с выплат и других вознаграждений за июль-сентябрь 2022 г., — по еще одному списку отраслей. В оба перечня вошли рыболовство и рыбоводство, сообщает корреспондент Fishnews.

Отраслевая принадлежность определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2022 г.

Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики, прокомментировали в пресс-службе правительства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews