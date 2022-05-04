Камчатка определилась с началом лососевой путины
В Камчатском крае установили сроки начала промышленной добычи лососевых и их традиционного лова КМНС. Также приняты решения по местам, где промысел будет запрещен, и режиму проходных дней.
Даты установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Как сообщает корреспондент Fishnews, определены единые даты старта добычи тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного и традиционного рыболовства.
Восточное побережье
Западно-Беринговоморская зона:
Олюторский район — с 15 июня.
Карагинская подзона:
Олюторский район — с 15 июня (за исключением залива Корфа и впадающих в него рек);
залив Корфа и впадающие в него реки — с 27 июня;
Карагинский район — с 15 июня;
Усть-Камчатский район (река Озерная, РЛУ № 865 и морские РЛУ № 278, 279) — с 15 июня.
Петропавловско-Командорская подзона:
Алеутский муниципальный округ — с 1 июня;
Елизовский район, речные РЛУ (за исключением рек, впадающих в Кроноцкий залив и реки Авача) с 15 июля;
Кроноцкий залив (участки №№ 262-267) и впадающие в него реки — с 7 июня;
в Авачинской губе и на реке Авача открытие промысла в режиме традиционного рыболовства определят специальным решением комиссии — в зависимости от фактической динамики нерестового хода. Добычу разрешат на ограниченный период времени — семь дней во второй половине июля и семь дней во второй половине августа;
Усть-Камчатский район: Камчатский залив — с 8 июня, бассейн реки Камчатка — с 10 июня;
Мильковский, Быстринский районы — с 21 июня.
Западное побережье
Западно-Камчатская подзона:
Пенжинский, Карагинский, Соболевский, Быстринский районы — с 11 июля;
Тигильский район — с 20 июня.
Камчатско-Курильская подзона:
Соболевский район — с 11 июля;
Усть-Большерецкий район — с 11 июля, кроме реки Озерная и морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) и РЛУ № 1081;
в бассейне реки Озерная — с 20 июня;
на морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 188 (включительно) и РЛУ № 1081 — с 15 июля;
на морской акватории от РЛУ № 189 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) — с 22 июля. Необходимое условие — пропуск 500 тыс. производителей нерки в бассейн реки Озерная.
Любительская рыбалка
Комиссия установила и сроки начала любительского лова тихоокеанских лососей. Так, в реках и озерах рыбалка официально стартует с 1 июня. Исключение — реки Партатунка и Авача, на них рыболовы-любители смогут выйти с 5 июля.
Запреты
Установлен запрет на добычу тихоокеанских лососей в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы, в режимах промышленного и любительского рыболовства.
Также нельзя заниматься любительским и традиционным ловом чавычи и нерки в реках Авача и Паратунка.
Под запретом оказалась и добыча чавычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах — для промышленного и традиционного рыболовства.
Наконец, запрещена промышленная добыча лососей в бассейнах рек Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская, Вторая Явинская.
Комиссия также определилась с режимом проходных дней.
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