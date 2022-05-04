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Добыча лосося на Камчатке

Камчатка определилась с началом лососевой путины

В Камчатском крае установили сроки начала промышленной добычи лососевых и их традиционного лова КМНС. Также приняты решения по местам, где промысел будет запрещен, и режиму проходных дней.

Даты установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Как сообщает корреспондент Fishnews, определены единые даты старта добычи тихоокеанских лососей и гольцов для промышленного и традиционного рыболовства.

Восточное побережье

Западно-Беринговоморская зона:

Олюторский район — с 15 июня.

Карагинская подзона:

Олюторский район — с 15 июня (за исключением залива Корфа и впадающих в него рек);

залив Корфа и впадающие в него реки — с 27 июня;

Карагинский район — с 15 июня;

Усть-Камчатский район (река Озерная, РЛУ № 865 и морские РЛУ № 278, 279) — с 15 июня.

Петропавловско-Командорская подзона:

Алеутский муниципальный округ — с 1 июня;

Елизовский район, речные РЛУ (за исключением рек, впадающих в Кроноцкий залив и реки Авача) с 15 июля;

Кроноцкий залив (участки №№ 262-267) и впадающие в него реки — с 7 июня;

в Авачинской губе и на реке Авача открытие промысла в режиме традиционного рыболовства определят специальным решением комиссии — в зависимости от фактической динамики нерестового хода. Добычу разрешат на ограниченный период времени — семь дней во второй половине июля и семь дней во второй половине августа;

Усть-Камчатский район: Камчатский залив — с 8 июня, бассейн реки Камчатка — с 10 июня;

Мильковский, Быстринский районы — с 21 июня.

Западное побережье

Западно-Камчатская подзона:

Пенжинский, Карагинский, Соболевский, Быстринский районы — с 11 июля;

Тигильский район — с 20 июня.

Камчатско-Курильская подзона:

Соболевский район — с 11 июля;

Усть-Большерецкий район — с 11 июля, кроме реки Озерная и морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) и РЛУ № 1081;

в бассейне реки Озерная — с 20 июня;

на морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 188 (включительно) и РЛУ № 1081 — с 15 июля;

на морской акватории от РЛУ № 189 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) — с 22 июля. Необходимое условие — пропуск 500 тыс. производителей нерки в бассейн реки Озерная.

Любительская рыбалка

Комиссия установила и сроки начала любительского лова тихоокеанских лососей. Так, в реках и озерах рыбалка официально стартует с 1 июня. Исключение — реки Партатунка и Авача, на них рыболовы-любители смогут выйти с 5 июля.

Запреты

Установлен запрет на добычу тихоокеанских лососей в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы, в режимах промышленного и любительского рыболовства.

Также нельзя заниматься любительским и традиционным ловом чавычи и нерки в реках Авача и Паратунка.

Под запретом оказалась и добыча чавычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах — для промышленного и традиционного рыболовства.

Наконец, запрещена промышленная добыча лососей в бассейнах рек Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская, Вторая Явинская.

Комиссия также определилась с режимом проходных дней.

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