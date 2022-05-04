Контрабандную артемию не выпустили из страны

Тюменские таможенники изъяли более 200 банок корма для рыб, содержащего цисты артемии. Владелец товара заявил недостоверные сведения в документах, суд вынес постановление о конфискации.

«Предприниматель из города Кургана подал таможенному органу декларацию на товар, не указав 100 кг рыбного корма, содержащего цисты артемии. По оценке экспертов, стоимость неучтенного груза составила около 250 тыс. рублей. Товар предназначался для реализации в Республике Индия», — рассказал заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Уральского таможенного управления, в отношении бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Согласно решению суда, конфискованный корм подлежит уничтожению.

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