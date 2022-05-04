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Побережье острова Шумшу

Для Северных Курил определили условия по промыслу лососей

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области установила сроки осуществления промышленного лова лососей на Северных Курилах.

Промышленный лов тихоокеанских лососей в Северо-Курильской зоне планируется открыть 18 июня, в Камчатско-Курильской подзоне — с 22 июня. Завершиться лов должен 31 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Для обеспечения миграции нерки в Охотское море добыча лососей на участках у острова Шумшу с применением ставных сетей будет запрещена с 15 июля по 15 августа.

Региональная комиссия по оперативному регулированию промысла также установила объемы добычи в промысловых районах Сахалинской области на путину 2022 г. Основные уловы горбуши приходятся на Восточно-Сахалинскую подзону — 51555 тонн. На Южных Курилах, по прогнозам специалистов, может быть добыто 23807 тонн этого вида лососей. В Северо-Курильской зоне — 2496 тонн, еще 500 тонн ожидается в Камчатско-Курильской подзоне (в границах Сахалинской области). Прогноз на побережье Западного Сахалина — 3260 тонн (12 тонн на юго-западе и 3248 тонн на юге).

Основной объем добычи кеты ожидается в Южно-Курильской зоне — 16452 тонны. Далее по прогнозам идет Восточно-Сахалинская подзона — 12640 тонн. На побережье Западного Сахалина, по оценкам специалистов, можно будет поймать 2179 тонн кеты (1531 тонна на северо-западе и 648 тонн на юго-западе). В Северо-Курильской зоне — 1446 тонн, в Камчатско-Курильской подзоне в границах области — 250 тонн.

Прогнозы по нерке следующие: Северо-Курильская зона — 1199 тонн, Камчатско-Курильская подзона — 200 тонн, Южно-Курильская зона — 48 тонн.

В Северо-Курильской зоне ожидается добыча 348 тонн кижуча, в Камчатско-Курильской подзоне, по прогнозам, можно будет поймать еще 50 тонн этого вида лососей. 44 тонны дается на Восточно-Сахалинскую подзону.

Между Северо-Курильской зоной и Камчатско-Курильской подзоной (в границах области) допустимо перераспределение объемов добычи лососей.

В Восточно-Сахалинской подзоне к вылову определено 5 тонн симы. Этот вид лососей добывается в рамках любительской рыбалки. Лов откроется 15 мая.

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