Китай дал старт «рыбным каникулам»

В КНР начал действовать ежегодный летний запрет на промысел. Он распространяется на Бохайский залив, Желтое и Восточно-Китайское моря, а также на воды к северу от 12° с.ш. в Южно-Китайском море.

«Рыбные каникулы» стартовали с 1 мая, сообщает корреспондент Fishnews. Китайская береговая охрана и местные власти организуют патрулирование основных районов промысла и портов, чтобы обеспечить строгое соблюдение запрета, отмечает информагентство «Синьхуа».

По его данным, во второй половине периода моратория предполагается провести природоохранные мероприятия в Тонкинском заливе, эстуарии Жемчужной реки и водах на границе между провинциями Фуцзянь и Гуандун.

В Южно-Китайском море запрет будет действовать до 16 августа, в Желтом море и в Бохайском заливе к северу от 35° с.ш. — до 1 сентября, а в Восточно-Китайском море — до 16 сентября.

Введенные Китаем меры не признают во Вьетнаме, пишет ханойская газета VnExpress. В республике считают, что мораторий нарушает суверенитет страны над Парасельскими островами, а также над вьетнамской акваторией в Тонкинском заливе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews