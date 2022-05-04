Сельхозтоваропроизводителям добавили поддержки

Государство готово субсидировать 100% ключевой ставки ЦБ по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей. Новая мера господдержки распространяется на товарную аквакультуру.

Соответствующее постановление правительства — от 30 апреля 2022 г. №789 — опубликовано на сайте кабмина. Изменения вносятся в правила предоставления субсидий российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям. Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 декабря 2016 г. №1528. Напомним, с 2017 г. оно распространяется на товарную аквакультуру.

В новых поправках идет о льготных кредитах на приобретение техники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ будет осуществляться по кредитам до 10 млрд рублей, привлеченным с 1 мая по 31 декабря текущего года. Такие средства берутся на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews