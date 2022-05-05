Правительство пересмотрело список для создания участков рыбакам-любителям

Правительство внесло изменения в список районов, где могут формироваться участки для организации любительского лова. Поправки вышли для нескольких регионов Дальнего Востока и Севера.

Согласно федеральному законодательству, участки для любительской рыбалки по путевкам могут формироваться не везде — акватория для этого должна входить в список, утвержденный правительством РФ. Также должны быть указаны виды водных биоресурсов, по которым можно организовывать лов. Перечень определяется по предложениям властей регионов.

Распоряжением от 30 апреля 2022 г. № 1087 правительство внесло изменения в список, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки предусматриваются для Сахалинской области, Чукотки, Хабаровского края и Ненецкого автономного округа.

На акваториях, предусмотренных списком, могут быть сформированы рыболовные участки — затем они отправляются на конкурс для распределения между пользователями.

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