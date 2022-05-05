Заводская молодь пополнила запасы сиговых Заполярья

Специалисты Мурманского филиала Главрыбвода выпустили свыше 100 тыс. экземпляров сиговых в водохранилище на реке Ковда. Молодь средней навеской более 10 г вырастили на Кандалакшском экспериментальном лососевом заводе.

Рыбные запасы Ковдозерского (Княжегубского) водохранилища в Мурманской области получили пополнение с Кандалакшского экспериментального лососевого завода, входящего в состав Мурманского филиала Главрыбвода. Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, в конце апреля специалисты завода выпустили в водоем около 103 тыс. годовиков пресноводной жилой формы сига.

Работы по зарыблению водохранилища проводились в рамках госзадания по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Средняя навеска молоди для выпуска составила 10,6 г. Помимо сотрудников Главрыбвода в выпуске участвовали представители Североморского теруправления Росрыболовства и Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews