Поправки в Водный кодекс позволят быстрее решать проблемы

В Водный кодекс внесены изменения, направленные на более оперативное решение вопросов в области водного хозяйства. Документ уточняет полномочия органов власти в этой сфере и перечень водохозяйственных мероприятий, конкретизирует термины.

Поправки в Водный кодекс РФ внесены федеральным законом от 1 мая 2022 г. № 122.

Совершенствование водного законодательства позволит быстрее решать неотложные задачи на местах, сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов. «Органы государственной власти регионов могут наделять органы местного самоуправления полномочиями по мерам охраны федеральных водных объектов, расположенных на их территориях. Это позволит ускорить работу по расчисткам рек, другим необходимым русловым работам, оздоровлению озер, предотвращению разрушения берегов», — отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Закон также содержит положение о том, что обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов экономики от возможного негативного воздействия вод будут уполномоченные органы госвласти и органы местного самоуправления, а также юридические и физические лица — правообладатели земельных участков.

Кроме того, поправки уточняют состав мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. В частности, перечень способов инженерной защиты территорий дополнили искусственным повышением поверхности и устройством свайных фундаментов, что в определенных случаях экономически эффективнее, чем капитальное строительство.

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