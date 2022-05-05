Пресса сообщает о норвежской лояльности к рыбакам РФ

Норвегия с 7 мая закроет свои порты для российских судов. Однако для рыболовного, спасательного и научно-исследовательского флота предусмотрено исключение, пишут европейские СМИ.

В рамках очередного пакета санкций Министерство иностранных дел Норвегии объявило о запрете на заход в порты континентальной части страны всем судам под российским флагом водоизмещением более 500 тонн, занятым в международных коммерческих перевозках, пишет портал Shengenvisainfo. По его информации, аналогичное ограничение предусмотрено для яхт и прогулочного флота РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако исключение сделали для рыбацких, спасательных и научно-исследовательских судов России — им по-прежнему разрешено посещать норвежские верфи, обращает внимание издание NRK. Кроме того, российские рыбаки продолжат выгружать уловы в портах королевства. Подчеркивается, что из-под действия санкций полностью выведен и арктический архипелаг Шпицберген.

Министр рыболовства и морских дел Норвегии Бьернар Скьяран рассказал журналистам, что флот, которому разрешено заходить в порты королевства, не должен принадлежать лицам из санкционного списка. При этом чиновник отметил: ни одно российское рыбацкое судно, по его данным, таковым не является.

В министерстве заявили, что исключение сделано специально для защиты российско-норвежского сотрудничества в области рыболовства в Баренцевом море, а также двустороннего взаимодействия в поиске и спасении на море.

NRK приводит цифры: за прошлый год в норвежские порты было совершено 978 судозаходов российского рыбацкого флота.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews