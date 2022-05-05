Места для промысла на Северной Двине выставили на конкурс

В Архангельской области объявлен конкурс на 23 участка для промышленного рыболовства на реке Северная Двина. Заявки принимаются до 26 мая.

Торги организует региональное министерство агропромышленного комплекса и торговли, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 36,7 до 759 га расположены на территории Виноградовского муниципального округа, а также Красноборского, Приморского и Холмогорского муниципальных районов.

Указано, что на участках обитают окунь, судак, плотва, язь, лещ, щука, налим, сиг, хариус, стерлядь, атлантический лосось (семга), минога тихоокеанская (японская). Возможно попадание речной камбалы.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 100 рублей до 2,5 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Процедуру вскрытия конвертов с заявками предполагается провести 27 мая в Архангельске. Участки предоставят победителям на 20 лет.

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