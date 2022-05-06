Российский промысел идет стабильно

К 4 мая отечественные предприятия добыли более 1,7 млн тонн водных биоресурсов, сообщает Росрыболовство. Такой результат соответствует уровню прошлого года.

Основной вылов приходится на Дальневосточный бассейн, где освоено более 1,3 млн тонн (на 4,4 % больше, чем на отчетную дату 2021 г.). Минтая добыто 938,9 тыс. тонн, трески — 56,6 тыс. тонн, сельди — 215,1 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне наловили 172,5 тыс. тонн биоресурсов. Поймано почти 106 тыс. тонн трески и 27,6 тыс. тонн пикши.

Рыбаки Западного бассейна освоили 38,6 тыс. тонн ВБР. Промысел шпрота принес 25,1 тыс. тонн, балтийской сельди — 11,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне общий объем вылова составил 15,3 тыс. тонн. В том числе добыто 11,6 тыс. тонн хамсы.

Предприятия Волжско-Каспийского бассейна освоили 27,8 тыс. тонн биоресурсов, почти 18 тыс. тонн из которых составила килька.

В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский флот наловил 140,8 тыс. тонн ВБР.

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